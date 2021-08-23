В Калужской области найден живым пропавший 38-летний мужчина
В Калужской области найден живым 38-летний мужчина, которого искали с 18 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Как мы уже рассказывали, этот человек пропал в городе Балабаново Боровского района.
Также в конце прошлой недели удалось найти живой в лесу маленькую девочку, пропавшую на границе Калужской и Смоленской областей.
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