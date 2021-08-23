В Калужской области найден живым пропавший 38-летний мужчина

В Калужской области найден живым 38-летний мужчина, которого искали с 18 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Как мы уже рассказывали, этот человек пропал в городе Балабаново Боровского района.

Также в конце прошлой недели удалось найти живой в лесу маленькую девочку, пропавшую на границе Калужской и Смоленской областей.