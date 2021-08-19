В Калужской области пропал 38-летний мужчина
В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропал 38-летний Сергей ШИБАНОВ. В четверг об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 18 августа.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 160 см,
- Худощавый,
- Русые короткие волосы,
- Карие глаза,
- Темно-синяя футболка,
- Темно-синие шорты,
- Коричневые тапки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Тем временем на границе Калужской и Смоленской областей в лесу продолжаются поиски двухлетней девочки. Волонтеры просят о помощи.