В Калужской области пропал 38-летний мужчина

В городе Балабаново Боровского района Калужской области пропал 38-летний Сергей ШИБАНОВ. В четверг об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 18 августа.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 160 см,

Худощавый,

Русые короткие волосы,

Карие глаза,

Темно-синяя футболка,

Темно-синие шорты,

Коричневые тапки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Тем временем на границе Калужской и Смоленской областей в лесу продолжаются поиски двухлетней девочки. Волонтеры просят о помощи.