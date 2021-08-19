Больше 300 человек продолжают поиски двухлетней девочки на границе Калужской и Смоленской областей

Как мы уже рассказывали, во вторник, 17 августа, в деревне Кобелево Темкинского района Смоленской области пропала девочка Люда Кузина, которой только осенью исполнится два года. Об этом сообщал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Этот район граничит с Юхновским районом Калужской области. Деревня находится практически на границе национального парка «Угра», рядом – река Угра.

Девочка вышла из дома босиком и пропала.

Поиски продолжаются до сих пор. На место исчезновения ребенка приехало более 300 добровольцев. Там работают также представители полиции и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Однако волонтеры просят всех о помощи.

- Знает ли она, что сейчас ее ищет больше 300 человек? Слышит ли бесконечные «Людочка!», «Люда!», которые сейчас наполняют километры лесов и полей возле ее дома? – говорится в сообщении поисково-спасательного отряда «Сальвар», опубликованном поздно вечером 18 августа. - Мы не можем этого знать. Но зато знаем, что мы можем. Сейчас. Вместе. Каждый из нас. Приехать, и, даже не имея опыта, пойти в группе на поиск под руководством более опытных старших; предложить отвезти готовых идти в лес добровольцев при невозможности искать самому; помочь ребятам, которые вот уже вторые сутки продолжают без сна и отдыха искать малышку - на земле и в воде, с воздуха, с собаками, со всевозможным оборудованием. Как помочь? Нужно все. Люди. Оборудование. Батарейки. Бензин. Вода. Продукты питания. Нужны ВЫ. Ваша помощь, ваше неравнодушие - сейчас ценно как никогда. С каждой нехваткой человека в группе мы теряем самое важное, что сейчас может быть - время.

Пропавшая Люда Кузина.

Связаться с волонтерами можно на форуме.

В поисково-спасательном отряде также подчеркивают, что никогда не собирают деньги для поисков. Поэтому, если к вам кто-то обращается с такой просьбой, то это, вероятно, мошенники.

Отметим, что официально об обстоятельствах пропажи ребенка ничего не сообщается. Однако в социальных сетях одна из женщин рассказывала, что пропавшая девочка была во дворе, мама ненадолго отлучилась в дом. Когда женщина вернулась, малышки уже не было. Но эта информация пока не подтверждена.