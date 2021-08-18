Двухлетняя девочка пропала в лесу в соседнем с Калужской областью районе

Во вторник, 17 августа, в деревне Кобелево Темкинского района Смоленской области пропала девочка Люда Кузина, которой только осенью исполнится два года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Этот район граничит с Юхновским районом Калужской области. Деревня находится практически на границе национального парка «Угра», рядом – река Угра.

Девочка вышла из дома босиком и пропала.

Поисковики «Лиза Алерт» уже выехали на место происшествия. Они будут прочесывать лес.

Желающие помочь волонтерам могут привезти 92-й бензин в канистрах (для генераторов), батарейки типа АА (пальчиковые) и негазированную воду. Связаться с организаторами поисков можно по телефонам 89641413253 и 89045231666.

Приметы пропавшей девочки:

Рост – 85 см,

Белые короткие волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшей малышке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.