Поисковики рассказали, как нашли двухлетнюю девочку в лесу на границе Калужской и Смоленской областей

Как мы же рассказывали, днем в пятницу, 20 августа, в лесу на границе Калужской и Смоленской областей удалось чудом обнаружить двухлетнюю девочку, которая пропала три дня назад.

Поисково-спасательный отряд «Сальвар» подробно рассказал, как это произошло.

- Еще несколько часов назад наши инфорги без устали продолжали отправлять все новые и новые экипажи, люди объединялись для покупки оборудования, чтобы отправить его на помощь в штаб; многие в нетерпении считали часы, чтобы выйти с работы и уже наконец отправиться на помощь. А в это время в лесу, примерно в 4 километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу, и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился, - рассказали волонтеры. - Мы все ждали и верили, мы делали все, что было (и не было!) в наших силах - и вот оно, такое долгожданное и такое важное «НАЙДЕНА! ЖИВА!».

В «Сальваре» отмечают, что рыдал весь штаб:

- Плакали все - и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители.

Девочку нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Малышка ослабла, была покусана насекомыми, но главное - живая!

- Это наша общая победа, - подчеркивают поисковики. - Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать; кто помогал поисковикам в «тылу» - продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал! Малышка объединила неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь. Нам писали люди со всей России.

«Сальвар» также опубликовал видео встречи мамы с девочкой:

Встреча мамы с найденной девочкой.

Еще одно видео с малышкой опубликовал Следственный комитет. Девочка сама ест и пьет.