Главная Новости Происшествия
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс Олимпиада

Поисковики рассказали, как нашли двухлетнюю девочку в лесу на границе Калужской и Смоленской областей

Дмитрий Ивьев , Фото: ПСО "Сальвар".
Опубликовано: 20.08.2021 19:28 0 3042
Поисковики рассказали, как нашли двухлетнюю девочку в лесу на границе Калужской и Смоленской областей

Как мы же рассказывали, днем в пятницу, 20 августа, в лесу на границе Калужской и Смоленской областей удалось чудом обнаружить двухлетнюю девочку, которая пропала три дня назад.

Поисково-спасательный отряд «Сальвар» подробно рассказал, как это произошло.

- Еще несколько часов назад наши инфорги без устали продолжали отправлять все новые и новые экипажи, люди объединялись для покупки оборудования, чтобы отправить его на помощь в штаб; многие в нетерпении считали часы, чтобы выйти с работы и уже наконец отправиться на помощь. А в это время в лесу, примерно в 4 километрах от штаба, одна из групп остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу, и вдруг услышала тихий писк. Они позвали снова. И писк повторился, - рассказали волонтеры. - Мы все ждали и верили, мы делали все, что было (и не было!) в наших силах - и вот оно, такое долгожданное и такое важное «НАЙДЕНА! ЖИВА!».

В «Сальваре» отмечают, что рыдал весь штаб:

- Плакали все - и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал первый раз, плакали местные жители.

Девочку нашли в буреломе, куда она забрела после нескольких дней блуждания по лесу. Малышка ослабла, была покусана насекомыми, но главное - живая!

- Это наша общая победа, - подчеркивают поисковики. - Всех тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать; кто помогал поисковикам в «тылу» - продуктами и оборудованием, кто переживал и поддерживал! Малышка объединила неравнодушных со всей Смоленской области, из Москвы, Калуги, Орла, Курска и Брянска - они все и приехали для того, чтобы помочь. Нам писали люди со всей России.

«Сальвар» также опубликовал видео встречи мамы с девочкой:

Встреча мамы с найденной девочкой.

Еще одно видео с малышкой опубликовал Следственный комитет. Девочка сама ест и пьет.

Дмитрий Ивьев , Фото: ПСО "Сальвар".
Опубликовано: 20.08.2021 19:28 0 3042
Тэги: происшествие дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как слушать музыку и скачать – обзор способов
Альфа-Форекс расширяет возможности для успешной торговли
Чистка систем вентиляции и дымоходов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru