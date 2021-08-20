Пропавшую на границе Калужской и Смоленской областей двухлетнюю девочку нашли в четырех километрах от дома

Как мы уже рассказывали, днем в пятницу, 20 августа, в Темкинском районе Смоленской области, на границе с Калужской областью, была обнаружена живой двухлетняя девочка, которую искали с 17 августа. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Смоленской области.

- Сегодня днем девочка обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около четырех километров от места жительства семьи, - заявили в Следственном комитете. - Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В поисках ребенка принимали участие сотни людей из Смоленска, Калуги, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.