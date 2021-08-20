Спустя три дня найдена живой двухлетняя девочка, пропавшая в лесу на границе Калужской и Смоленской областей

В Темкинском районе Смоленской области нашли живой двухлетнюю девочку, которая пропала три дня назад. Днем в пятницу, 20 августа, об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Сальвар».

Подробности о происшествии пока не сообщаются.

Напомним, малышка исчезла со двора, который находится возле леса, 17 августа. Деревня, в которой пропал ребенок, расположена рядом с Калужской областью – на границе с национальным парком «Угра».

В поисках ребенка принимали участие сотни людей.

UPD. Пропавшую на границе Калужской и Смоленской областей двухлетнюю девочку нашли в четырех километрах от дома.