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Добровольцев просят срочно приехать на поиски двухлетней девочки на границе Калужской и Смоленской областей

Дмитрий Ивьев , Фото: ПСО "Сальвар".
Опубликовано: 20.08.2021 09:42 7 2963
Добровольцев просят срочно приехать на поиски двухлетней девочки на границе Калужской и Смоленской областей

В Темкинском районе Смоленской области, недалеко от границы с Калужской областью, продолжаются поиски маленькой девочки Люды Кузиной, которая пропала в деревне Кобелево 17 августа. Ребенку только осенью исполнится два года. Утром в пятницу, 20 августа, поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил последние новости о ходе поисков.

Колодцы и несколько километров акватории Угры обследовали водолазы. Там ничего обнаружить не удалось.

Сейчас добровольцы, полицейские и спасатели ищут ребенка в лесу, который начинается рядом со двором, откуда исчезла девочка.

По сообщению поисковиков, продовольствие, воды и энергетиков в штабе сейчас достаточно. Но нужны люди, которые бы могли приехать на место происшествия. Опыт поисков не важен. Со всем помогут опытные волонтеры. Подробнее о том, как и куда приезжать – на форуме. Также помочь можно оборудованием.

- Разбросанные игрушки и кубики, теплое одеяльце и купленная одежда навырост... В этом доме уже четвертые сутки не слышен детский смех маленькой Люды Кузиной, - сообщает поисково-спасательный отряд. - Четвертые сутки как добровольцы из разных городов борются с бесконечным лесом. Он огромный, он живой, а ночью - бездонно черный и пугающий. А где-то там внутри этого леса - Людочка, маленькая крошечка, которой по-прежнему нужна помощь. Наша Людочка. Именно наша - потому что уже не может быть по-другому. Тысячи человек сейчас наблюдают за новостями в надежде увидеть заветное «Найдена!». Но нужно этому помочь свершиться - потому что без нас Люде никак не справиться. Сегодня пятница. Сегодня многие захотят после трудовой недели расслабиться, отдохнуть. Кто-то - поехать за город. Только у вас будут еще выходные, будут и возможности встретиться с друзьями. У Люды - этого может не случиться никогда. В наших силах попытаться обхитрить лес - в наших силах отложить дела, взять и приехать! Поэтому мы не опускаем руки. Десятки людей оставили свои семьи дома и уже приехали в Темкинский район для того, чтобы поиск не останавливался. И нужно продолжать искать дальше - но без людей этого не получится.

Связаться с организаторами поисков можно также по телефонам 8-908-289-26-99 или 8-919-045-93-99.

В поисково-спасательном отряде также подчеркивают, что никогда не собирают деньги для поисков. Поэтому, если к вам кто-то обращается с такой просьбой, то это, вероятно, мошенники.

На месте также работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Ивьев , Фото: ПСО "Сальвар".
Опубликовано: 20.08.2021 09:42 7 2963
Тэги: происшествие дети
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