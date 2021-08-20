Главные новости в Калужской области 20 августа: двухлетняя девочка выжила, проведя трое суток в лесу

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 20 августа.

Чудо

На границе Калужской и Смоленской области спустя трое суток после начала поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в лесу. Малышка отошла от дома на четыре километра. Была в сознании, сама отозвалась на голос.

Скоро в школу, готовьте деньги

Калугастат сегодня рассказал, что родители мальчиков к школе потратят на пять тысяч меньше, чем родители девочек. Разница набегает из-за цен на одежду. И количества этой самой одежды.

Новые гости

На территории Калужской области становится больше животных, не обитавших здесь ранее. На этой неделе жители Калуги сообщали о богомолах на улицах города. А в пятницу, 20 августа, министерство природных ресурсов и экологии региона рассказало, что в окрестностях поселка Воротынск зафиксирован ядовитый паук Аргиопа Брюнниха или паук-оса.

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