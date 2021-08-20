В Калужской области сборы в первый класс мальчика обойдутся в 22 тысячи, девочки – в 27 тысяч рублей

Чтобы в 2021 году собрать в первый класс школы мальчика, в Калужской области в среднем потребуется 22 495 рублей, девочку – 27 757 рублей. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили в Калугастате.

По сравнению с июлем 2020 года стоимость набора для мальчика увеличилась на 8,1%, для девочки – на 8,6%.

В набор для мальчика включили следующие вещи: брюки (2 шт.), сорочка (3 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), костюм спортивный (1 шт.), кроссовые туфли (1 шт.), носки (5 шт.), футболка (2 шт.), рюкзак, ранец (1 шт.), авторучка шариковая (5 шт.), карандаш чернографитный (5 шт.), набор фломастеров 12 цветов (1 шт.), альбом для рисования (1 шт.), учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь (5 шт.), тетрадь школьная (4 шт.).

Набор для девочек: платье, сарафан (2 шт.), блузка (3 шт.), юбка (2 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), колготки (3 шт.), костюм спортивный (1 шт.), кроссовые туфли (1 шт.), носки (5 шт.), футболка (2 шт.), рюкзак, ранец (1 шт.), авторучка шариковая (5 шт.), карандаш чернографитный (5 шт.), набор фломастеров 12 цветов (1 шт.), альбом для рисования (1 шт.), учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь (5 шт.), тетрадь школьная (4 шт.).

За последний год в Калужской области одежда на детей школьного возраста подорожала на 8,7%, обувь – на 4,7%.