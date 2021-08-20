В Калужской области расплодились ядовитые пауки

На территории Калужской области становится больше животных, не обитавших здесь ранее. На этой неделе жители Калуги сообщали о богомолах на улицах города. А в пятницу. 20 августа, министерство природных ресурсов и экологии региона рассказало, что в окрестностях поселка Воротынск зафиксирован ядовитый паук Аргиопа Брюнниха или паук-оса.

- В чем причина частого появления редких для Калужской области животных в последние несколько лет? В основном это происходит за счет продвижения некоторых видов, в том числе паукообразных, на север, в нетипичные для их проживания районы, - пояснили в министерстве. - Такая миграция является одним из свидетельств потепления климата.

В министерстве природных ресурсов пояснили, что укус аргиопы довольно болезненный и сравнимый с пчелиным или осиным.

- Дело в том, что у осиного паука довольно сильные челюсти, и он их способен относительно глубоко прокусить кожу, а затем пустить в рану яд. Правда, в большинстве случаев для человека этот яд практически не опасен, но приятного будет мало, - пояснили специалисты.