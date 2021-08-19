В 25 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 18 августа, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 469, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 094 калужанина.

Умерли еще пять жителей Калужской области. Это четыре пациента из Калуги 85, 83, 74 и 63 лет, а также 62-летний человек из Юхновского района. Всего в списке жертв 541 калужанин.

На лечении остаются 2834 человека.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 702 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 216 (+3),

Боровский район – 159 (+2),

Малоярославецкий район – 130 (+1),

Кировский район – 109 (+2),

Козельский район – 105 (+1),

Дзержинский район – 103 (+1),

Жуковский район – 99 (+1),

Людиновский район – 97 (+1),

Сухиничский район – 92 (+1),

Медынский район – 80 (+1),

Думиничский район – 74 (+1),

Тарусский район – 72 (+1),

Юхновский район – 71 (+1),

Бабынинский район – 70 (+1),

Ферзиковский район - 69 (+2),

Хвастовичский район – 64 (+1),

Перемышльский район – 63 (+2),

Спас-Деменский район – 61 (+1),

Жиздринский район – 60 (+1),

Мещовский район – 59 (0),

Мосальский район - 59 (+1),

Куйбышевский район – 57 (+1),

Барятинский район – 56 (+1),

Ульяновский район – 55 (+1),

Износковский район – 52 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 августа 2021 года.

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