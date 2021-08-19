В 25 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 18 августа, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 469, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 094 калужанина.
Умерли еще пять жителей Калужской области. Это четыре пациента из Калуги 85, 83, 74 и 63 лет, а также 62-летний человек из Юхновского района. Всего в списке жертв 541 калужанин.
На лечении остаются 2834 человека.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 702 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 216 (+3),
- Боровский район – 159 (+2),
- Малоярославецкий район – 130 (+1),
- Кировский район – 109 (+2),
- Козельский район – 105 (+1),
- Дзержинский район – 103 (+1),
- Жуковский район – 99 (+1),
- Людиновский район – 97 (+1),
- Сухиничский район – 92 (+1),
- Медынский район – 80 (+1),
- Думиничский район – 74 (+1),
- Тарусский район – 72 (+1),
- Юхновский район – 71 (+1),
- Бабынинский район – 70 (+1),
- Ферзиковский район - 69 (+2),
- Хвастовичский район – 64 (+1),
- Перемышльский район – 63 (+2),
- Спас-Деменский район – 61 (+1),
- Жиздринский район – 60 (+1),
- Мещовский район – 59 (0),
- Мосальский район - 59 (+1),
- Куйбышевский район – 57 (+1),
- Барятинский район – 56 (+1),
- Ульяновский район – 55 (+1),
- Износковский район – 52 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 18 августа 2021 года.
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