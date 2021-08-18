В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 541, сообщили в среду, 18 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 69 калужан.
Выявлен 121 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 469.
Выздоровел от коронавируса 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 094 калужанина.
На лечении остается 2834 человека.
Привиты - 243 тысячи калужан.
По всей России выявлены за сутки 20 914 случаев коронавируса. За весь период - 6 663 473. Выписан за сутки – 20 713, за весь период – 5 939 037. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 172 909.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!