В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили пять новых смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 541, сообщили в среду, 18 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 69 калужан.

Выявлен 121 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 469.

Выздоровел от коронавируса 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 094 калужанина.

На лечении остается 2834 человека.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 20 914 случаев коронавируса. За весь период - 6 663 473. Выписан за сутки – 20 713, за весь период – 5 939 037. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 172 909.

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