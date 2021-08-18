В 25 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 17 августа, подтвердили 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 348, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 013 калужан.

Умерли еще три жителя Калужской области. Это два пациента из Калуги 78 и 67 лет, а также 61-летний житель Боровского района. Всего в списке жертв 535 калужан.

На лечении остаются 2799 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 697 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 213 (+3),

Боровский район – 157 (+2),

Малоярославецкий район – 129 (+1),

Кировский район – 107 (+1),

Козельский район – 104 (+1),

Дзержинский район – 102 (+2),

Жуковский район – 98 (-1),

Людиновский район – 96 (+1),

Сухиничский район – 91 (+2),

Медынский район – 79 (+2),

Думиничский район – 73 (+1),

Тарусский район – 71 (+1),

Юхновский район – 70 (+1),

Бабынинский район – 69 (+2),

Ферзиковский район - 67 (+2),

Хвастовичский район – 63 (+2),

Перемышльский район – 61 (+1),

Спас-Деменский район – 60 (+1),

Жиздринский район – 59 (+1),

Мещовский район – 59 (+1),

Мосальский район - 58 (+1),

Куйбышевский район – 56 (+1),

Барятинский район – 55 (+1),

Ульяновский район – 54 (+2),

Износковский район – 51 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.