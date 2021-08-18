В 25 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 17 августа, подтвердили 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 348, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 013 калужан.
Умерли еще три жителя Калужской области. Это два пациента из Калуги 78 и 67 лет, а также 61-летний житель Боровского района. Всего в списке жертв 535 калужан.
На лечении остаются 2799 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 697 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 213 (+3),
- Боровский район – 157 (+2),
- Малоярославецкий район – 129 (+1),
- Кировский район – 107 (+1),
- Козельский район – 104 (+1),
- Дзержинский район – 102 (+2),
- Жуковский район – 98 (-1),
- Людиновский район – 96 (+1),
- Сухиничский район – 91 (+2),
- Медынский район – 79 (+2),
- Думиничский район – 73 (+1),
- Тарусский район – 71 (+1),
- Юхновский район – 70 (+1),
- Бабынинский район – 69 (+2),
- Ферзиковский район - 67 (+2),
- Хвастовичский район – 63 (+2),
- Перемышльский район – 61 (+1),
- Спас-Деменский район – 60 (+1),
- Жиздринский район – 59 (+1),
- Мещовский район – 59 (+1),
- Мосальский район - 58 (+1),
- Куйбышевский район – 56 (+1),
- Барятинский район – 55 (+1),
- Ульяновский район – 54 (+2),
- Износковский район – 51 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 17 августа 2021 года.
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