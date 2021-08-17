В Калужской области три человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили три новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 536, сообщили во вторник, 17 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 64 калужанина.

Выявлены 123 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 348.

Выздоровели от коронавируса 77 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 013 калужан.

На лечении остается 2799 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 20 958 случаев коронавируса. За весь период - 6 642 559. Выписан за сутки – 18 407, за весь период – 5 918 324. За последние сутки умерли 805 человек, за все время – 172 110.

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