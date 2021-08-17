В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 16 августа, подтвердили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 225, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 936 калужан.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Это 82-летний и 64-летний жители Калуги, 64-летний пациент из Дзержинского района и 57-летний человек из Ферзиковского района. Всего в списке жертв 533 калужанина.

На лечении остаются 2756 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 688 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 210 (+4),

Боровский район – 155 (+2),

Малоярославецкий район – 128 (+1),

Кировский район – 106 (+2),

Козельский район – 103 (+2),

Дзержинский район – 100 (+1),

Жуковский район – 99 (+1),

Людиновский район – 95 (+1),

Сухиничский район – 89 (+1),

Медынский район – 77 (+1),

Думиничский район – 72 (+1),

Тарусский район – 70 (+1),

Юхновский район – 69 (+2),

Бабынинский район – 67 (+2),

Ферзиковский район - 65 (+2),

Хвастовичский район – 61 (0),

Перемышльский район – 60 (+1),

Спас-Деменский район – 59 (+1),

Жиздринский район – 58 (+1),

Мещовский район – 58 (+2),

Мосальский район - 57 (+2),

Куйбышевский район – 55 (+1),

Барятинский район – 54 (+1),

Ульяновский район – 52 (+2),

Износковский район – 49 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 августа 2021 года.

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