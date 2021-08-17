В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 16 августа, подтвердили 122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 225, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 936 калужан.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Это 82-летний и 64-летний жители Калуги, 64-летний пациент из Дзержинского района и 57-летний человек из Ферзиковского района. Всего в списке жертв 533 калужанина.
На лечении остаются 2756 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 688 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 210 (+4),
- Боровский район – 155 (+2),
- Малоярославецкий район – 128 (+1),
- Кировский район – 106 (+2),
- Козельский район – 103 (+2),
- Дзержинский район – 100 (+1),
- Жуковский район – 99 (+1),
- Людиновский район – 95 (+1),
- Сухиничский район – 89 (+1),
- Медынский район – 77 (+1),
- Думиничский район – 72 (+1),
- Тарусский район – 70 (+1),
- Юхновский район – 69 (+2),
- Бабынинский район – 67 (+2),
- Ферзиковский район - 65 (+2),
- Хвастовичский район – 61 (0),
- Перемышльский район – 60 (+1),
- Спас-Деменский район – 59 (+1),
- Жиздринский район – 58 (+1),
- Мещовский район – 58 (+2),
- Мосальский район - 57 (+2),
- Куйбышевский район – 55 (+1),
- Барятинский район – 54 (+1),
- Ульяновский район – 52 (+2),
- Износковский район – 49 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 августа 2021 года.
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