В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 533, сообщили в понедельник, 16 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умер уже 61 калужанин.

Выявлены 122 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 225.

Выздоровели от коронавируса 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 936 калужан.

На лечении остается 2756 человек.

Привиты - 243 тысячи калужан.

По всей России выявлены за сутки 20 765 случаев коронавируса. За весь период - 6 621 601. Выписан за сутки – 15 601, за весь период – 5 899 917. За последние сутки умерли 806 человек, за все время – 171 305.

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