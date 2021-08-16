Во всех 26 районах Калужской области четвертые сутки подряд выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 15 августа, подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 103, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 39 861 калужанин.
Умерли еще четыре жителя Калужской области. Это 72-летний житель Калуги, 61-летний житель Мещовского района, 71-летний пациент из Жуковского района и 71-летний человек из Износковского района. Всего в списке жертв 529 калужан.
На лечении остаются 2713 человек.
Во всех 26 районах Калужской области четвертые сутки подряд количество пациентов с коронавирусом выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 681 (+8 к предыдущему дню),
- Обнинск – 206 (+2),
- Боровский район – 153 (+2),
- Малоярославецкий район – 127 (+2),
- Кировский район – 104 (+2),
- Козельский район – 101 (+2),
- Дзержинский район – 99 (+1),
- Жуковский район – 98 (+1),
- Людиновский район – 94 (+2),
- Сухиничский район – 88 (+3),
- Медынский район – 76 (+2),
- Думиничский район – 71 (+3),
- Тарусский район – 69 (+2),
- Юхновский район – 67 (+2),
- Бабынинский район – 65 (+2),
- Ферзиковский район - 63 (+1),
- Хвастовичский район – 61 (+2),
- Перемышльский район – 59 (+1),
- Спас-Деменский район – 58 (+1),
- Жиздринский район – 57 (+1),
- Мещовский район – 56 (+1),
- Мосальский район - 55 (+1),
- Куйбышевский район – 54 (+1),
- Барятинский район – 53 (+2),
- Ульяновский район – 50 (+1),
- Износковский район – 48 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 августа 2021 года.
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