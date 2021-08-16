Во всех 26 районах Калужской области четвертые сутки подряд выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 15 августа, подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 103, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справился 39 861 калужанин.

Умерли еще четыре жителя Калужской области. Это 72-летний житель Калуги, 61-летний житель Мещовского района, 71-летний пациент из Жуковского района и 71-летний человек из Износковского района. Всего в списке жертв 529 калужан.

На лечении остаются 2713 человек.

Во всех 26 районах Калужской области четвертые сутки подряд количество пациентов с коронавирусом выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 681 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 206 (+2),

Боровский район – 153 (+2),

Малоярославецкий район – 127 (+2),

Кировский район – 104 (+2),

Козельский район – 101 (+2),

Дзержинский район – 99 (+1),

Жуковский район – 98 (+1),

Людиновский район – 94 (+2),

Сухиничский район – 88 (+3),

Медынский район – 76 (+2),

Думиничский район – 71 (+3),

Тарусский район – 69 (+2),

Юхновский район – 67 (+2),

Бабынинский район – 65 (+2),

Ферзиковский район - 63 (+1),

Хвастовичский район – 61 (+2),

Перемышльский район – 59 (+1),

Спас-Деменский район – 58 (+1),

Жиздринский район – 57 (+1),

Мещовский район – 56 (+1),

Мосальский район - 55 (+1),

Куйбышевский район – 54 (+1),

Барятинский район – 53 (+2),

Ульяновский район – 50 (+1),

Износковский район – 48 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 августа 2021 года.

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