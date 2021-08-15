В Калужской области еще четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 529, сообщили в воскресенье, 14 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 57 калужан.

Выявлены 125 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 103.

Выздоровели 72 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 861 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 21 624 случая коронавируса. За весь период - 6 600 836. Выписаны за сутки – 16 426, за весь период – 5 884 316. За последние сутки умерли 816 человек, за все время – 170 449.