В Калужской области 130 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 130 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пятницу, 13 августа, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 42 980.

Выздоровели 75 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 39 789 калужан.

О новых смертельных случаях не сообщается. Общее количество жертв эпидемии - 525.

По всей России выявлены за сутки 22 144 случая коронавируса. За весь период - 6 559 212. Выписаны за сутки – 19 550, за весь период – 5 867 890. За последние сутки умерли 819 человек, за все время – 169 683.