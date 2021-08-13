Главные новости в Калужской области 13 августа: буйный водитель автобуса и нападение собаки
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 13 августа.
Погоня на Московской
В Калуге сотрудники ГИБДД с трудом смогли остановить водителя автобуса ПАЗ. Мужчина отказался показывать документы, проехав на красный сигнал светофора на улице Московской. Просто продолжил движение. Задержать его удалось, когда приехала подмога.
Изуродовала лицо
В Калуге бродячая собака напала на мужчину в районе улицы Кубяка. У пострадавшего изуродовано лицо. Сестра мужчины рассказала подробности, а в горуправе заявили, что деньги на отлов животных закончились.
Новый запрет
В Калуге теперь официально запретили велосипедистам ездить по нижнему уровню набережной Яченского водохранилища. Там появился соответствующий знак. Штраф – 500 рублей.
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