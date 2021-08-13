В Калуге запретили движение велосипедистов по нижней части набережной Яченского водохранилища

В Калуге на набережной Яченского водохранилища установили новые дорожные знаки. В пятницу, 13 августа, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Установили дорожные знаки на набережной, прогулки здесь станут безопаснее, - написал Денисов на своих страницах в социальных сетях.

На верхней части набережной установлен знак, предписывающий пешеходам и велосипедистам двигаться по своей половине дорожки.

А в нижней части набережной появился знак, запрещающий там ездить на велосипедах и мопедах. Транспорт можно лишь катить в руках.

Согласно Правилам дорожного движения, теперь велосипедистов на набережной, проехавших под такой знак, могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей.

Напомним, в июле на набережной велосипедист сбил ребенка. После этого губернатор Владислав Шапша попросил разделить потоки отдыхающих. На прошлой неделе мы делали репортаж с Яченки и спрашивали прохожих, что они думают о новой разметке.