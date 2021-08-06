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Что говорят калужане о новой разметке на набережной Яченского водохранилища

Ирина Будникова , Фото и видео автора.
Опубликовано: 06.08.2021 13:30 4 815

В начале недели на своих страницах в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил калужан за то, что они передвигаются каждый в своем потоке согласно новой дорожной разметке на набережной Яченского водохранилища. В ответ на эту публикацию многие жители города выразили недовольство организацией пешеходного движения в этом месте. Помимо явно критических мнений, были и практические предложения, основанные на опыте других городов.

Например, некоторые калужане считают, что разметка не заметна и трудно быстро сообразить, по какой из дорожек передвигаться.

- В Геленджике велодорожки полностью закрашены желтым цветом, - написал egor_vidinev. – Отчетливо видна зона для пешеходов и велосипедистов, и знак на дорожке «человек в круге перечеркнут»! Предлагаю сделать так же.

В ответ на этот комментарий пресс-служба горуправы предложила оставить заявление на их официальном сайте или по телефону 8(4842) 74-49-29.

Другие жители города попросил нанести разметку на нижний ярус набережной.

- А на нижнем ярусе разметку делать не надо? – задал вопрос в комментариях petrovich.ds. – Или нужно, чтобы тоже несчастный случай произошел?

Пресс-служба горуправы ответила, что нижний ярус предназначен только для пешеходов, поэтому разметка там не предусмотрена. Также она напомнила, что правила перемещения по специально выделенным полосам контролирует государственная инспекция дорожного движения.

Наша редакция решила лично убедиться, удобно ли стало передвигаться по набережной после разграничения движения и спросить мнения прохожих. Подробности в видео:

Ирина Будникова , Фото и видео автора.
Опубликовано: 06.08.2021 13:30 4 815
Тэги: благоустройство видео
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