Шапша поблагодарил калужан за организованное движение на набережной Яченского водохранилища

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША во вторник, 3 августа, вместе с городским головой Дмитрией Денисовым проверил объекты благоустройства в Калуге. Своими наблюдениями глава региона поделился в социальных сетях.

- Три недели назад после того, как на Яченском водохранилище в результате столкновения с велосипедом был травмирован мальчик, поручил сделать разметку, чтобы разграничить потоки пешеходов и тех, кто передвигается на велосипедах и самокатах, - рассказал губернатор. - Разметка нанесена, потоки разграничены.

Шапша обратил внимание, что люди быстро привыкли, все движутся в своем потоке.

- За что хочу поблагодарить калужан, - заявил Шапша.

Губернатор с городским головой также проверили ход работ на склоне музея истории космонавтики и в сквере Волкова.

- На склоне от музея космонавтики к Яченскому водохранилищу идет формирование «пирога» под будущие пешеходные дорожки, - пояснил губернатор. - Да, при благоустройстве склона были трудности, но оно обязательно будет доведено до конца.



А в сквере Волкова идут работы по устройству комплексной спортивной площадки и футбольного поля.

- Сейчас этап подготовительных работ, планировки, - отметил губернатор.