В Калуге бродячая собака напала на мужчину на улице

В Калуге бродячая собака днем напала на 29-летнего мужчину. Инцидент произошел в районе улицы Кубяка. Подробности в социальных сетях на днях сообщила сестра пострадавшего.

- Ему чудом удалось отбиться самостоятельно, ибо никто не помог, - рассказала калужанка. - Сильно пострадало лицо. И руки. Сейчас он находится в больнице. Множество швов, поврежден глаз.

По словам женщины, раньше она была уверена, что животное само не может напасть, но случай с братом как раз из таких.

- Мой брат за свои неполные 30 лет букашки не обидел, - написала калужанка. - А после смерти любимой кошки болел два месяца. Мне больно сейчас смотреть на него. Он весь в бинтах, швах, оторвана часть века и слезного канала, нужна пластика, содран лоскут кожи с черепа, нужна пересадка. За секунды он оказался изуродован…

На эту публикацию в социальных сетях отреагировали представители городской управы. Там заявили, что заявка на отлов животного принята. Но когда этим займутся – пока не известно, так как контракт по отлову животных в нынешнем году выполнен досрочно, а новый еще не заключен.

- В настоящее время муниципальный контракт выполнен досрочно, - пояснили в администрации Калуги. - Ждем выделения дополнительных финансов, после чего отлов будет возобновлен, надеемся, в третьем квартале текущего года.

В комитете ветеринарии при правительстве Калужской области также пояснили, что агрессивных животных после отлова назад на улицу не выпускают.

- Федеральным законом установлено, что основные принципы обращения с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности - отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, а также воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным, - прокомментировали ситуацию в комитете. - Именно в рамках этих целей животные без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность пожизненно будут содержаться за счет финансирования средств из областного бюджета или бюджетов муниципальных образований.

Оставить заявку на отлов бродячих животных в Калуге можно по телефону 70-11-06. С понедельника по четверг - с 8:00 до 17:15, в пятницу - с 8:00 до 16:00.