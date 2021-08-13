В Калуге водитель автобуса проехал на красный и убегал от инспекторов ДПС на улице Московской

В Калуге сотрудники ГИБДД задержали водителя автобуса ПАЗ, который перевозил пассажиров и проехал перекресток улиц Московской и Поселковой на красный сигнал светофора. Но справиться с мужчиной получилось не сразу.

Когда инспекторы попросили предъявить документы для составления административного протокола, водитель отказался и поехал дальше.

На остановке по улице Московской он высадил пассажиров. Там к нему вновь подошли полицейские.

- Игнорируя госавтоинспекторов, мужчина попытался совершить наезд автобусом на одного из сотрудников и, объехав стоящий впереди патрульный автомобиль, продолжил движение, - заявили в полиции. - Экипаж ДПС продолжил преследование и передал информацию в дежурную часть о происшествии.

На место прибыл второй экипаж ДПС. Полицейским удалось заблокировать автобус на участке между улицами Билибина и Карла Либкнехта.

- Водителю в очередной раз было предъявлено требование представить документы. Мужчина отказался, при этом вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, - комментируют ситуацию в ГИБДД. - Госавтоинспекторы, согласно действующему законодательству, применили к правонарушителю физическую силу и наручники. У инспекторов было основание полагать, что водитель по внешним признакам находится в состоянии опьянения.

Но освидетельствование на месте показало отрицательный результат. А результаты анализов на наркотики пока не готовы.

Нарушителю 50 лет. На него составили административные протоколы по нескольким статьям – управление автобусом с неисправностями, проезд на красный, езда без ремня безопасности, неповиновение сотрудникам полиции.

Разбирательство по этому инциденту продолжается.

UPD. В полиции также пояснили, что данный водитель осуществлял частные перевозки. Он не имеет отношения к перевозчикам, работающим в системе общественного транспорта Калуги.