В 24 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 10 августа, подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 463, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 94 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 473 калужанина.
Умерли еще три жителя Калужской области. Скончались пациенты из Калуги 81, 74 и 72 лет. Всего в списке жертв 512 калужан.
На лечении остаются 2478 человек.
Днем ранее министерство здравоохранения Калужской области не публиковало статистику по каждому из районов, поэтому сегодня мы сравниваем количество пациентов в районах 8 и 10 августа. В 24 районах Калужской области за двое суток количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 636 (+9 к предыдущему дню),
- Обнинск – 195 (+4),
- Боровский район – 142 (+2),
- Малоярославецкий район – 115 (+3),
- Кировский район – 99 (0),
- Дзержинский район – 96 (-2),
- Козельский район – 95 (+2),
- Жуковский район – 93 (+3),
- Людиновский район – 80 (+4),
- Сухиничский район – 76 (+3),
- Медынский район – 66 (+3),
- Думиничский район – 63 (+3),
- Тарусский район – 60 (+3),
- Юхновский район – 58 (+2),
- Бабынинский район – 57 (+2),
- Ферзиковский район - 55 (+1),
- Хвастовичский район – 54 (+1),
- Перемышльский район – 53 (+1),
- Спас-Деменский район – 53 (+2),
- Жиздринский район – 52 (+2),
- Мещовский район – 51 (+2),
- Мосальский район - 50 (+2),
- Куйбышевский район – 48 (+3),
- Барятинский район – 47 (+3),
- Ульяновский район – 43 (+3),
- Износковский район – 41 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 августа 2021 года.
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