В 24 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 10 августа, подтвердили 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 42 463, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 94 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 39 473 калужанина.

Умерли еще три жителя Калужской области. Скончались пациенты из Калуги 81, 74 и 72 лет. Всего в списке жертв 512 калужан.

На лечении остаются 2478 человек.

Днем ранее министерство здравоохранения Калужской области не публиковало статистику по каждому из районов, поэтому сегодня мы сравниваем количество пациентов в районах 8 и 10 августа. В 24 районах Калужской области за двое суток количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 636 (+9 к предыдущему дню),

Обнинск – 195 (+4),

Боровский район – 142 (+2),

Малоярославецкий район – 115 (+3),

Кировский район – 99 (0),

Дзержинский район – 96 (-2),

Козельский район – 95 (+2),

Жуковский район – 93 (+3),

Людиновский район – 80 (+4),

Сухиничский район – 76 (+3),

Медынский район – 66 (+3),

Думиничский район – 63 (+3),

Тарусский район – 60 (+3),

Юхновский район – 58 (+2),

Бабынинский район – 57 (+2),

Ферзиковский район - 55 (+1),

Хвастовичский район – 54 (+1),

Перемышльский район – 53 (+1),

Спас-Деменский район – 53 (+2),

Жиздринский район – 52 (+2),

Мещовский район – 51 (+2),

Мосальский район - 50 (+2),

Куйбышевский район – 48 (+3),

Барятинский район – 47 (+3),

Ульяновский район – 43 (+3),

Износковский район – 41 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 августа 2021 года.

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