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Главные новости в Калужской области 10 августа: Калугу собираются увеличить в полтора раза

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2021 20:00 1 626
Главные новости в Калужской области 10 августа: Калугу собираются увеличить в полтора раза

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 10 августа.

Плодиться и размножаться

Власти Калуги рассчитывают увеличить население Калуги за 10 лет в полтора раза – с нынешних 332 до 500 тысяч. Представитель администрации объяснил, как это будут делать.

Курение убивает

На окраине Калуги при пожаре погиб 34-летний мужчинаhttps://www.kp40.ru/news/incidents/83477/. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что он курил в доме.

Кубяк и Кубяка

Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения того самого Кубяка, который дал имя калужской улице и району. Кем был этот человек? Рассказываем в нашей статье.

Красота?

На Золотой аллее вдоль Березуйского оврага установили металлические арки, на которые прикрепили искусственные цветы. Как вам такое украшение ко Дню города?

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.08.2021 20:00 1 626
Тэги: общество обзор новостей
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