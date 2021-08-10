Был токарем и революционером: чем запомнился Николай Кубяк, давший имя калужскому району

Ровно 140 лет назад, 10 августа 1881 года, в Мещовске Калужской губернии родился Николай Афанасьевич Кубяк. В его честь названа улица в Калуге. В день юбилея революционера мы вспоминаем историю его жизни и чем он знаменит.

Работал токарем

Николай Афанасьевич родился в семье рабочего, который трудился на Брянском заводе в Бежице и был литейщиком.

Окончил церковноприходскую школу, Николай вступил в российскую социал-демократическую рабочую партию и начал работать токарем. Позже устроился электромонтёром на Брянском паровозостроительном заводе. Там же вступил в организацию «Союз сознательных рабочих» — первую политическую организацию социал-демократического направления в Брянске. Она была создана при участии Иосифа Дубровинского – соратника Владимира Ленина. А в 1902 году, Николай Афанасьевич принял участие в создании Брянского комитета РСДРП, а также вошел в его состав.

Спустя недолгое время Кубяк и Дубровинский организуют Орловско-Брянский комитет, который объединял Брянскую, Орловскую, Бежицкую и другие близлежащие социал-демократические организации. При комитете даже работала подпольная типография.

Профессиональный революционер

Спустя год Николай Афанасьевич стал профессиональным революционером.

В 1905—1907 годах участвовал в революции. Он организовал сбор денег для покупки оружия, за которым лично ездил в Москву, а также готовил боевые отряды и был начальником сотни в боевой дружине. В 1907 году брянские большевики выбрали Николая Афанасьевича делегатом V (Лондонскоо) съезда РСДРП. К этому времени в Брянской партийной организации было уже более тысячи участников. Однако в 1908 году он попал в тюрьму. Арест прервал бурную деятельность революционера лишь на время.

Сразу после освобождения Кубяк принял участие в революции петербургских рабочих, после чего Николая Афанасьевича отправили в ссылку аж до 1915 года, при этом настрого запретив проживать в 57 городах Российской империи.

В 1917 году, во времена Февральской революции, Кубяк принял участие в революционных выступлениях рабочих Сестрорецкого завода. В мае его выбрали депутатом Петроградского совета, также до октября он был председателем Сестрорецкой земской управы.

По некоторым источникам, летом 1917 года революционер даже помог переправить Ленина в Финляндию.

Памятник в Калуге.

Приговорили к расстрелу

В феврале 1927 года, Николай Афанасьевич стал секретарем ЦК ВКП(б), потом – народным комиссаром земледелия РСФСР. 13 июня 1937 года был исключен из состава ЦК и из партии. Его вместе с женой, Анной, вновь арестовали.

И в ноябре 1937 года приговорили к расстрелу. Кубяка похоронили на Новом Донском кладбище. А жену революционера приговорили к 8 годам тюрьмы. Освободили ее только 12 августа 1945 года

В марте 1956 года Мария, дочь Николая Афанасьевича, добилась реабилитации отца. Уже 22 марта 1956 года КПК при ЦК КПСС восстановили его в партии.

В память о Кубяке в Брянске назвали колледж, а перед зданием установили памятник. В том же городе в его честь назвали улицу. На доме, в котором жил революционер, располагалась мемориальная доска. Однако сейчас ее убрали.

Также в честь Кубяка назвали улицу в Калуге. Здесь установлен памятник, который открыли в 1992 году к 55-летию со дня смерти Кубяка.