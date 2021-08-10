Горуправа планирует увеличить население Калуги с 332 до 500 тысяч за 10 лет

За десять лет население Калуги должно увеличиться более чем в полтора раза – с 332 до 500 тысяч человек. Такую цель Калуге поставили в управлении экономики и имущественных отношений, сообщили в понедельник, 9 августа, на планерке в городской управе.

- Мы приложим все усилия, чтобы население города выросло в горизонте десять лет до полумиллиона человека, - заявил заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН. - Мы понимаем, что такой рост возможен, поэтому мы сейчас активно занимаемся разработкой программных предложений, способствующих перемещению экономически активного населения из других регионов Российской Федерации, из сопредельных стран.

По словам Васина, еще одним направлением станет работа с калужской молодежью – чтобы она оставалась в Калуге после окончания школы.

Одну из ключевых ролей, по мнению представителя администрации, должен сыграть туризм:

- Гость должен, оценив Калугу, задуматься о том, чтобы здесь получить работу или открыть бизнес.

По данным переписей населения, своего пика население Калуги достигло в 1997 году. Тогда в городе проживало 347 тысяч человек. После этого в течение десятилетия количество жителей постепенно снижалось – до 324 тысяч. Новый рост наблюдался в 2012-2015 годах – до 342 тысяч. Но последние шесть лет калужан все время становится меньше.