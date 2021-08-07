В Калужской области более 240 тысяч человек привились от коронавируса

В Калужской области количество привитых от коронавируса за последнюю неделю выросло с 234 до 240 тысяч человек. Об этом в субботу, 7 августа, сообщили в правительстве региона.

- Более 240 тысяч калужан сделали свой выбор в пользу здоровья и безопасности, - подчеркнули в правительстве. - Многие уже заходят на второй круг. Но есть и те, кто не привился от ковида еще ни разу.

Комментируя ситуацию с ревакцинацией, там отметили, что в прививочные пункты поступило уже 11 576 доз препарата «Спутник Лайт». Сегодня ожидается новая поставка – еще 4 500 доз.

- В период эпидемиологического подъема, который фиксируется сейчас в Калужской области, ревакцинироваться необходимо каждые полгода. Независимо от того, чем вы прививались до этого. В более спокойное время достаточно прививки раз в год, - пояснили калужские специалисты.

Напомним, 7 августа количество умерших от ковида в Калужской области достигло 501.