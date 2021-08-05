Главные новости в Калужской области 5 августа: победа на Олимпиаде и новый скейт-парк

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 5 августа.

Остался последний шаг

Калужанин Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым вышел в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Матч за золото состоится рано утром по московскому времени в субботу, 7 августа.

Экстрим на Маяковке

В Калуге в конце августа планируется открыть профессиональный скейт-парк. Его строят в районе площади Маяковского. Доступ будет свободным.

Спешите искупаться

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. В Калуге четыре таких места.

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