Главные новости в Калужской области 5 августа: победа на Олимпиаде и новый скейт-парк
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 5 августа.
Остался последний шаг
Калужанин Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым вышел в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Матч за золото состоится рано утром по московскому времени в субботу, 7 августа.
Экстрим на Маяковке
В Калуге в конце августа планируется открыть профессиональный скейт-парк. Его строят в районе площади Маяковского. Доступ будет свободным.
Спешите искупаться
Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. В Калуге четыре таких места.
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