Калужанин Олег Стояновский вышел в финал Олимпиады в пляжном волейболе

Калужанин Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым вышел в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. В четверг, 5 августа, наши спортсмены победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара со счетом 2:0 (21:19, 21:17).

Матч завершился победным блоком Олега Стояновского.

В финале Стояновский и Красильников сыграют за золото Олимпиады против Андерса Мола и Кристиана Сёрума из Норвегии. Матч начнется в 5:30 утра по московскому времени в субботу, 7 августа. Трансляция будет доступна на одном из центральных телеканалов.

Эмоции российских спортсменов после победы.

Итог матча.

Видеообзор матча.

Выходом в финал Олег Стояновский гарантировал для Калужской области вторую медаль на Олимпиаде в Токио. Ранее серебро в эстафете завоевал пловец Михаил Вековищев.