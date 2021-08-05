Калужанин Олег Стояновский вышел в финал Олимпиады в пляжном волейболе
Калужанин Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым вышел в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. В четверг, 5 августа, наши спортсмены победили Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана из Катара со счетом 2:0 (21:19, 21:17).
Матч завершился победным блоком Олега Стояновского.
В финале Стояновский и Красильников сыграют за золото Олимпиады против Андерса Мола и Кристиана Сёрума из Норвегии. Матч начнется в 5:30 утра по московскому времени в субботу, 7 августа. Трансляция будет доступна на одном из центральных телеканалов.
Эмоции российских спортсменов после победы.
Итог матча.
Видеообзор матча.
Выходом в финал Олег Стояновский гарантировал для Калужской области вторую медаль на Олимпиаде в Токио. Ранее серебро в эстафете завоевал пловец Михаил Вековищев.
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