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Калужский пловец Михаил Вековищев стал серебряным призером Олимпийских игр

Николай Егоров
Опубликовано: 28.07.2021 06:52 0 588
Калужский пловец Михаил Вековищев стал серебряным призером Олимпийских игр

В Японии продолжается Олимпиада. В пятый соревновательный день россияне вновь порадовали медалями. В олимпийском бассейне прошел финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем.

Российский квартет в составе Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка занял второе место. Наши пловцы выиграли серебряные медали. Эту награду получит и обнинский спортсмен Михаил Вековищев. Пловец из Калужской области выступал в предварительном заплыве, так что также будет награжден «серебром» Олимпийских игр.  

Перед соревнованиями в Японии «Калужский перекресток» пообщался с будущим призером Олимпиады.

Еще одну победу утром в среду, 28 июля, одержал калужский гребец Илья Кондратьев. Он выступает на Играх вместе с москвичем Андреем Потапкиным. В финале «Б» двоек парных россияне стали лучшими. В итоге калужанин Илья Кондратьев на своей первой Олимпиаде занял седьмое место.

Николай Егоров
Опубликовано: 28.07.2021 06:52 0 588
Тэги: олимпиада спорт плавание вековищев обнинск
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