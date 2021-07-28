Калужский пловец Михаил Вековищев стал серебряным призером Олимпийских игр

В Японии продолжается Олимпиада. В пятый соревновательный день россияне вновь порадовали медалями. В олимпийском бассейне прошел финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем.

Российский квартет в составе Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка занял второе место. Наши пловцы выиграли серебряные медали. Эту награду получит и обнинский спортсмен Михаил Вековищев. Пловец из Калужской области выступал в предварительном заплыве, так что также будет награжден «серебром» Олимпийских игр.

Перед соревнованиями в Японии «Калужский перекресток» пообщался с будущим призером Олимпиады.

Еще одну победу утром в среду, 28 июля, одержал калужский гребец Илья Кондратьев. Он выступает на Играх вместе с москвичем Андреем Потапкиным. В финале «Б» двоек парных россияне стали лучшими. В итоге калужанин Илья Кондратьев на своей первой Олимпиаде занял седьмое место.