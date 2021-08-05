В Калуге ко Дню города откроется профессиональный скейт-парк

В Калуге в конце августа, ко Дню города, планируется открыть профессиональный скейт-парк. Он появится на площади Маяковского, сообщил в четверг, 5 августа, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Трасса для катания на скейтборде будет готова ко Дню города, - заверил глава администрации. - Уже запланировали провести здесь мероприятие с показательными выступлениями профессиональных спортсменов. Также здесь откроется и кинотеатр под открытым небом. Будет очень приятно, если площадь Маяковского станет местом для встреч с любимыми и друзьями.

Планируется, что доступ в скейт-парк будет бесплатным.

Также на площади Маяковского продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

- На втором и третьем этажах комплекса откроют полноценный спортзал с небольшой «мокрой» зоной для занятий с детьми, - пояснил Дмитрий Денисов. - А на первом этаже калужане смогут перекусить между занятиями спортом или в свободное время.