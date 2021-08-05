Калужский Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы

В среду, 4 августа, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. Также представлены места, в которых ведомство не рекомендует купаться.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

Сероводородные озера;

Рождественские пруды;

Андреевский карьер;

водоем в д. Лаврово-Песочня.

Барятинский район:

озеро в д. Шершнево;

озеро в с. Барятино.

Кировский район:

Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);

Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Куйбышевский район:

пруд Верхний в д. Садовище (верхний);

пруд Верхний в д. Садовище (нижний);

пруд в д. Падерки.

Людиновский район:

озеро Ломпадь в в районе коллективного сада №1;

озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;

озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново.

Ульяновский район:

водохранилище с. Ульяново;

р. Вытебеть, дер. Дурнево.

Спас-Деменский район:

озеро Лесхоз.

Тарусский район

р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений);

р. Таруска (устье).

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);

озеро Резвань;

Яченское водохранилище (район Бора, район лодочной станции)

Боровский район:

р. Протва г. Боровск (район п. Институт);

р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)

р. Истья.

Дзержинский район:

место отдыхъа в Кондрово на р. Шаня, ул. Набережная;

р. Суходрев, п. Полотняный Завод.

р. Угра, д. Тучнево;

р. Угра д. Люблинка;

озеро в д. Озеро;

озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»;

обводенный карьер в д. Новоскаковское.

Думиничский район:

пруд Конка в п. Думиничи.

р. Жиздра;

р. Брынь.

Жиздринский район:

р. Жиздра в районе ул. Володарского.

р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;

р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра

Жуковский район:

Жуков пруд;

пруд в г. Белоусово;

р. Протва (Трубинский мост);

оз. Огублянка.

Людиновский район:

р. Неполодь г. Людиново;

р. Болва г. Людиново.

Малоярославецкий район:

р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);

р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец);

р. Лужа - Боровский мост (г. Малоярославец);

пруд Санаторий Воробьево

Медынский район:

г. Медынь, р. Медынка.

Хвастовичский район:

р. Рессета, д. Теребень;

плотина в Хвастовичах;

оз. в с. Пеневичи.