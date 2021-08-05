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Калужский Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 05.08.2021 11:52 1 783
Калужский Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы

В среду, 4 августа, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. Также представлены места, в которых ведомство не рекомендует купаться.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

  • Сероводородные озера;
  • Рождественские пруды;
  • Андреевский карьер;
  • водоем в д. Лаврово-Песочня.

Барятинский район:

  • озеро в д. Шершнево;
  • озеро в с. Барятино.

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний в д. Садовище (верхний);
  • пруд Верхний в д. Садовище (нижний);
  • пруд в д. Падерки.

Людиновский район:

  • озеро Ломпадь в в районе коллективного сада №1;
  • озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;
  • озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново.

Ульяновский район:

  • водохранилище с. Ульяново;
  • р. Вытебеть, дер. Дурнево.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз.

Тарусский район

  • р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений);
  • р. Таруска (устье).

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

  • пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;
  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);
  • озеро Резвань;
  • Яченское водохранилище (район Бора, район лодочной станции)

Боровский район:

 

  • р. Протва г. Боровск (район п. Институт);
  • р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)
  • р. Истья.

Дзержинский район:

  • место отдыхъа в Кондрово на р. Шаня, ул. Набережная;
  • р. Суходрев, п. Полотняный Завод.
  • р. Угра, д. Тучнево;
  • р. Угра д. Люблинка;
  • озеро в д. Озеро;
  • озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»;
  • обводенный карьер в д. Новоскаковское.

Думиничский район:

  • пруд Конка в п. Думиничи.
  • р. Жиздра;
  • р. Брынь.

Жиздринский район:

  • р. Жиздра в районе ул. Володарского.
  • р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;
  • р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра

Жуковский район:

  • Жуков пруд;
  • пруд в г. Белоусово;
  • р. Протва (Трубинский мост);
  • оз. Огублянка.

Людиновский район:

  • р. Неполодь г. Людиново;
  • р. Болва г. Людиново.

Малоярославецкий район:

  • р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);
  • р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец);
  • р. Лужа - Боровский мост (г. Малоярославец);
  • пруд Санаторий Воробьево

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка.

Хвастовичский район:

  • р. Рессета, д. Теребень;
  • плотина в Хвастовичах;
  • оз. в с. Пеневичи.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 05.08.2021 11:52 1 783
Тэги: общество роспотребнадзор
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