Калужский Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы
В среду, 4 августа, управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало обновленный список водоемов региона, в которых вода соответствует санитарным нормам. Также представлены места, в которых ведомство не рекомендует купаться.
Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам
Калуга:
- Сероводородные озера;
- Рождественские пруды;
- Андреевский карьер;
- водоем в д. Лаврово-Песочня.
Барятинский район:
- озеро в д. Шершнево;
- озеро в с. Барятино.
Кировский район:
- Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины);
- Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).
Куйбышевский район:
- пруд Верхний в д. Садовище (верхний);
- пруд Верхний в д. Садовище (нижний);
- пруд в д. Падерки.
Людиновский район:
- озеро Ломпадь в в районе коллективного сада №1;
- озеро Ломпадь в районе ул. Бакунина, ул. Суворова;
- озеро Ломпадь в районе здания Людиновского участка ГИМС г. Людиново.
Ульяновский район:
- водохранилище с. Ульяново;
- р. Вытебеть, дер. Дурнево.
Спас-Деменский район:
- озеро Лесхоз.
Тарусский район
- р. Ока (Место купания, в центральной части г. Таруса, выше и ниже места сброса очистных сооружений);
- р. Таруска (устье).
Не рекомендуется купаться в следующих водоемах
Калуга:
- пруд Вырка в д. Верхняя Вырка;
- река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД);
- река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск);
- озеро Резвань;
- Яченское водохранилище (район Бора, район лодочной станции)
Боровский район:
- р. Протва г. Боровск (район п. Институт);
- р. Протва г. Ермолино (ул. Советская)
- р. Истья.
Дзержинский район:
- место отдыхъа в Кондрово на р. Шаня, ул. Набережная;
- р. Суходрев, п. Полотняный Завод.
- р. Угра, д. Тучнево;
- р. Угра д. Люблинка;
- озеро в д. Озеро;
- озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»;
- обводенный карьер в д. Новоскаковское.
Думиничский район:
- пруд Конка в п. Думиничи.
- р. Жиздра;
- р. Брынь.
Жиздринский район:
- р. Жиздра в районе ул. Володарского.
- р. Жиздра по ул. Советская г. Жиздра;
- р. Жиздра по ул. Брянская г. Жиздра
Жуковский район:
- Жуков пруд;
- пруд в г. Белоусово;
- р. Протва (Трубинский мост);
- оз. Огублянка.
Людиновский район:
- р. Неполодь г. Людиново;
- р. Болва г. Людиново.
Малоярославецкий район:
- р. Суходрев после п. Детчино, Аурово (у моста);
- р. Лужа - Ивановский мост (г. Малоярославец);
- р. Лужа - Боровский мост (г. Малоярославец);
- пруд Санаторий Воробьево
Медынский район:
- г. Медынь, р. Медынка.
Хвастовичский район:
- р. Рессета, д. Теребень;
- плотина в Хвастовичах;
- оз. в с. Пеневичи.
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