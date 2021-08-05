В 20 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 4 августа, подтвердили 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наименьший показатель за последние две недели. Общее число заболевших выросло до 41 680, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 911 калужан.
Умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались два жителя Боровского района 88 и 82 лет, 58-летний пациент из Людиновского района, 69-летний житель Барятинского района и 67-летний человек из Бабынинского района. Всего в списке жертв 489 калужан.
На лечении остаются 2280 человек.
В 20 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в одном - осталось прежним
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 593 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 184 (+2),
- Боровский район – 138 (-1),
- Малоярославецкий район – 109 (+1),
- Кировский район – 98 (+1),
- Дзержинский район – 96 (+1),
- Козельский район – 89 (+1),
- Жуковский район – 83 (+1),
- Сухиничский район – 71 (-2),
- Людиновский район – 70 (-2),
- Медынский район – 58 (-1),
- Думиничский район – 56 (+1),
- Тарусский район – 54 (+1),
- Юхновский район – 53 (+1),
- Бабынинский район – 50 (-1),
- Ферзиковский район - 50 (+1),
- Хвастовичский район – 49 (+1),
- Перемышльский район – 48 (+1),
- Спас-Деменский район – 47 (+1),
- Жиздринский район – 45 (+1),
- Мещовский район – 44 (+1),
- Мосальский район - 43 (+1),
- Куйбышевский район – 41 (+1),
- Барятинский район – 40 (+1),
- Ульяновский район – 36 (0),
- Износковский район – 35 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 августа 2021 года.
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