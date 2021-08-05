В 20 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 4 августа, подтвердили 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наименьший показатель за последние две недели. Общее число заболевших выросло до 41 680, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 106 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 911 калужан.

Умерли еще пять жителей Калужской области. Скончались два жителя Боровского района 88 и 82 лет, 58-летний пациент из Людиновского района, 69-летний житель Барятинского района и 67-летний человек из Бабынинского района. Всего в списке жертв 489 калужан.

На лечении остаются 2280 человек.

В 20 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в пяти - снизилось, в одном - осталось прежним

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 593 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 184 (+2),

Боровский район – 138 (-1),

Малоярославецкий район – 109 (+1),

Кировский район – 98 (+1),

Дзержинский район – 96 (+1),

Козельский район – 89 (+1),

Жуковский район – 83 (+1),

Сухиничский район – 71 (-2),

Людиновский район – 70 (-2),

Медынский район – 58 (-1),

Думиничский район – 56 (+1),

Тарусский район – 54 (+1),

Юхновский район – 53 (+1),

Бабынинский район – 50 (-1),

Ферзиковский район - 50 (+1),

Хвастовичский район – 49 (+1),

Перемышльский район – 48 (+1),

Спас-Деменский район – 47 (+1),

Жиздринский район – 45 (+1),

Мещовский район – 44 (+1),

Мосальский район - 43 (+1),

Куйбышевский район – 41 (+1),

Барятинский район – 40 (+1),

Ульяновский район – 36 (0),

Износковский район – 35 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.