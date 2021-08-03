В Калужской области названы 12 районов, отстающих по вакцинации от коронавируса

Как мы уже рассказывали, по данным на 2 августа в Калужской области привился от коронавируса 234 791 человек. Это 48,1% от плана, сообщили в понедельник на заседании оперативного штаба.

Закончили вакцинацию 178 362 человека. За неделю первым компонентом привито 11 963 человека, вторым компонентом – 25 665 человек.

В правительстве области отмечают, что активно прививочная кампания проводится в Барятинском, Боровском, Жуковском, Медынском, Перемышльском и Тарусском районах.

А вот низкий охват населения вакцинацией отмечен в 12 районах: Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Козельском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Мещовском, Сухиничском, Ульяновском, Хвастовичском районах и Обнинске.

- Учитывая, что впереди праздничные мероприятия и начало учебного года, необходимо позаботиться о здоровье своих коллективов, - заявил заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ. - Работать в них людям, не прошедшим вакцинацию, становится все труднее.