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В Калужской области привился от коронавируса 234 791 человек

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство здравоохранения Калужской области.
Опубликовано: 03.08.2021 09:23 5 748
В Калужской области привился от коронавируса 234 791 человек

По состоянию на 2 августа в Калужской области прививку от коронавируса сделал 234 791 человек. На заседании оперативного штаба об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО. Он отметил, что из них вакцинацию завершили 178 362 жителя.

За все время прививочной кампании в Калужскую область поступили 267 824 комплекта вакцины:

  • «Спутник V» - 245 128
  • «Спутник Лайт» - 11 576
  • «ЭпиВакКорона» - 9 560
  • «КовиВак» - 1 560.

За последнюю неделю привезли еще более 17 тысяч доз:

  • «Спутник Лайт» - 11 576 комплектов,
  • «ЭпиВакКорона» - 5 670 комплектов.

Ожидается поставка 15 000 комплектов вакцины «Спутник V».

По выполнению вакцинации наш регион занимает 49 место в Российской Федерации.

В области открыты 47 прививочных пунктов, 10 мобильных пунктов, сформировано 46 выездных бригад для вакцинации людей на предприятиях и в организациях. Более 500 маломобильных граждан привиты на дому.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство здравоохранения Калужской области.
Опубликовано: 03.08.2021 09:23 5 748
Тэги: общество здравоохранение коронавирус константин пахоменко
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