Главные новости в Калужской области 2 августа: шествие десантников и авария с автобусом
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 2 августа.
Прошли по Кирова
Калужские десантники традиционно 2 августа прошли шествием по улице Кирова. Вот здесь смотрите наш большой фоторепортаж.
Автобус – в столб
Днем авария произошла с рейсовым автобусом «Калуга - Товарково». Уже в самом поселке, куда ехали пассажиры, водитель съехал на правую обочину и врезался в столб. Пострадали три человека.
Залило кипятком
В Турынино затопило поликлинику. По предварительным данным, прорвало трубу с горячей водой. Пока к терапевту всех отправляют на улицу 40 лет Октября. Ущерб от потопа пока оценивается.
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