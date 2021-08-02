Главные новости в Калужской области 2 августа: шествие десантников и авария с автобусом

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 2 августа.

Прошли по Кирова

Калужские десантники традиционно 2 августа прошли шествием по улице Кирова. Вот здесь смотрите наш большой фоторепортаж.

Автобус – в столб

Днем авария произошла с рейсовым автобусом «Калуга - Товарково». Уже в самом поселке, куда ехали пассажиры, водитель съехал на правую обочину и врезался в столб. Пострадали три человека.

Залило кипятком

В Турынино затопило поликлинику. По предварительным данным, прорвало трубу с горячей водой. Пока к терапевту всех отправляют на улицу 40 лет Октября. Ущерб от потопа пока оценивается.

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