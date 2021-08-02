Как в Калуге прошло шествие десантников на День ВДВ

Утром в понедельник, 2 августа, в Калуге прошло шествие десантников. В День ВДВ они традиционно прошли по улице Кирова.

Шествие начиналось около 10 утра на сквере Мира. На некоторое время полиция перекрыла половину проезжей части, чтобы колонна людей могла спокойно пройти.

У сквера Медсестер сделали небольшую остановку, и несколько человек возложили цветы к этому памятнику.

Далее десантники прошествовали на площадь Победы. Уже там состоялись небольшой митинг и возложение цветов к Вечному огню и памятнику погибшим афганцам.