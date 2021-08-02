В Калужской области рейсовый автобус врезался в столб, пострадали три человека

Днем в понедельник, 2 августа, ДТП с рейсовым автобусом произошло в Калужской области. Первые подробности нам сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, в Товарково около 14:30 водитель автобуса ПАЗ «Калуга - Товарково» у дома №8 на улице Южной не справился с управлением, съехал на правую обочину и врезался в бетонный столб.

В момент ДТП в автобусе находились семь человек. Различные травмы получили водитель и двое пассажиров, их доставили в больницу.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в полиции.

Полиция опубликовала фото с места происшествия.