В Калуге поликлинику в Турынино затопило горячей водой

В Калуге в понедельник, 2 августа, затопило поликлинику в Турынино. В «Народных новостях» на нашем сайте об этом сообщил пользователь Геннадич.

- Была у нас в Турынино-3 поликлиника, одна на все Турынино, и та сегодня утонула, - написал калужанин. - Прорвало трубу, и залило все. Как я услышал - там обвалился потолок. Не знаю, что стало с регистратурой и с нашими картами.

В город ездить это писец, там своих больных хватает. Будут большие очереди. Так что придется лечиться дома.

Ситуацию нам прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

По предварительным данным, прорвало трубу горячего водоснабжения.

- Затопило процедурный и прививочный кабинеты, - пояснили в Минздраве.

Оценить ущерб пока не смогли, так как на месте происшествия пар и кипяток. В поликлинике работает ремонтная бригада.

Наш читатель прислал фото с места происшествия.

Местных жителей просят обращаться к терапевту на улицу 40 лет Октября.