В Калужской области 233 225 человек привились от коронавируса

За июль 2021 года в Калужской области от коронавируса привились более 77 тысяч жителей региона. Общее количество вакцинированных достигло 233 225, сообщили в понедельник, 2 августа, в правительстве региона.

- Первая неделя июля стала самой продуктивной по числу вакцинированных, прививку сделали 26 596 человек, - говорится в сообщении правительства. - Позаботьтесь и Вы о себе и своих родных, друзьях и коллегах. Записывайтесь на прививку через портал госуслуг или по номеру *040.

Напомним, на 2 августа в Калуге и области лечится от ковида продолжают 2046 человек.