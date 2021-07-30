В Калужской области сразу пять человек за сутки скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 468, сообщили в пятницу, 30 июля, в федеральном оперативном штабе.

С начала июля в нашей области уже 94 человека скончались от коронавируса. Это рекорд за календарный месяц. Ранее в декабре 2020 года было 63 летальных случая.

Выявлены 140 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 41 010.

Выздоровели от коронавируса 109 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 38 380 калужанин.

На лечении остаются 2162 человека.

Привиты - 224 тысячи калужан.

По всей России за сутки выявлены 23 564 случая коронавируса. За весь период - 6 242 066. Выписаны за сутки – 20 485, за весь период – 5 588 848. За последние сутки умерли 794 человека, за все время – 157 771.

Тем временем

Калужский Минздрав предупредил, что ковидом все чаще болеют молодые, а от заражения до тяжелого состояния может пройти всего пару дней. Подробности.

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