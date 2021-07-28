Главные новости в Калужской области 28 июля: первая калужская медаль на Олимпиаде и задержание чиновника

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 28 июля.

Серебро в Токио

Калужский пловец Михаил Вековищев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Он участвовал в предварительном заплыве эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. И получит награду даже несмотря на то, что в финале не участвовал.

ДТП на Набережной

Получила развитие история с жутким ДТП на улице Набережной – под парком культуры и отдыха. Сегодня стало известно, что пострадавший водитель скончался в больнице. Предполагаемый виновник задержан. При этом оказалось, что он работает в одном из калужских министерств. Следствие считает, что мужчина был пьян и выехал на встречную полосу.

Как перекроют Калугу

В августе Калуга будет праздновать свое 650-летие. По случаю празднований в городе перекроют 20 улиц. Вот здесь полный список.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.