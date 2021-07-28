В Калуге 20 улиц перекроют во время празднований 650-летия города

В августе 2021 года Калуга отметит свое 650-летие. Из-за праздничных мероприятий в городе будут перекрываться дороги. Ограничение движения запланировано на 14, 21, 22, 27 и 28 августа. Соответствующее постановление в среду, 28 июля, опубликовала городская управа.

14 августа 2021 года:

С 20:00 до 24:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).

21 и 22 августа 2021 года:

С 10:00 до 22:00 по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова).

С 17:00 до 23:00 часов:

на пл. Старый Торг;

по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);

по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).

27 августа 2021 года:

с 18:00 до 00:00 по Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова);

с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:40 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:50 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50. по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);

с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной) (по направлению движения).

28 августа 2021 года:

По пл. Театральной (от ул. Кирова до ул. Суворова): с 00:00 до 01:00; с 10:00 до 22:00.

С 05:00 до 14:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского).

С 07:00 до 14:00 по ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск»).

С 13:00 до 17:00 по проезжей части пл. Победы.

С 14:00 до 17:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Ленина).

С 16:00 до 18:00 по ул. Ленина (от ул. Кирова до пл. Старый Торг).

С 14:00 до 24:00:

на пл. Старый Торг;

по ул. Кутузова (от 2-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);

по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

по ул. Ленина (от пер. Старичкова до пл. Старый Торг);

по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);

по ул. Кропоткина (от пер. Гостинорядского до ул. Марата);

по ул. Театральной (от ул. Дарвина до пл. Старый Торг);

по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Пушкина (от ул. Плеханова до ул. Баженова) (в сторону пл. Старый Торг);

по ул. Набережной (от ул. Набережной, д. 21 до пл. Старый Торг) (в сторону пл. Старый Торг).

Полная афиша Дня города пока не публиковалась, но уже известно, что в Калуге выступят Полина Гагарина и Егор Крид. Запланированы три фейерверка и шоу дронов. Также состоятся второй космический марафон и карнавальное шествие.