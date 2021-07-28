В Калуге задержан пьяный сотрудник министерства, устроивший смертельное ДТП на улице Набережной

Как мы уже рассказывали, в Калуге по подозрению в смертельном ДТП, совершенном в пьяном виде, задержан 55-летний мужчина. В среду, 28 июля, выяснилось, что он является сотрудником одного из министерств Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра внутренней политики регион Илья ЗЕНОВ.

- Спровоцировал аварию водитель, который выехал на встречную полосу, - написал Зенов. - Он оказался сотрудником одного из министерств, и спекуляции на эту тему уже разбежались по соцсетям. Но сегодня виновника заключили под стражу. Потому что закон для всех один, а встречка не щадит никого.

Напомним, накануне в соцсетях появилась публикация калужанки о ДТП на улице Набережной в Калуге, произошедшем 16 июля. Женщина рассказала, что пострадавший мужчина спустя семь дней умер в больнице, а одна из двух пострадавших женщин беременна. Калужанка высказала опасение, что предполагаемый виновник якобы имеет какие-то связи и сможет уйти от ответственности. В среду ситуацию прокомментировали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем «Хендай Крета» в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Набережной со стороны Старого Торга, выехал на встречную полосу через две сплошные линии и врезался в «Шевроле Клан» и «Хавал».

В больнице умер водитель «Шевроле».

Предполагаемому виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.