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В Калуге пострадавший в ДТП на Набережной умер в больнице, подозреваемый задержан

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.07.2021 11:26 2 1955
В Калуге пострадавший в ДТП на Набережной умер в больнице, подозреваемый задержан

Во вторник, 27 июля, в соцсетях появилась публикация калужанки о ДТП на улице Набережной в Калуге, произошедшем 16 июля. Женщина рассказала, что пострадавший мужчина спустя семь дней умер в больнице, а одна из двух пострадавших женщин беременна. Калужанка высказала опасение, что предполагаемый виновник якобы имеет какие-то связи и сможет уйти от ответственности. В среду ситуацию прокомментировали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем «Хендай Крета» в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Набережной со стороны Старого Торга, выехал на встречную полосу через две сплошные линии и врезался в «Шевроле Клан» и «Хавал».

В больнице умер водитель «Шевроле».

Предполагаемый виновник задержан.

- В настоящее время виновнику ДТП предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - подчеркнули в прокуратуре. - Нами поддержано ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено судом.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Водителю «Хендая» грозит от 5 до 12 лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.07.2021 11:26 2 1955
Тэги: дтп происшествие гибдд прокуратура
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