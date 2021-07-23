В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 23 июля, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 053, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 98 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 692 калужанина.
Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 60 и 75 лет, а также 81-летний пациент из Боровского района. Всего в списке жертв 446 калужан.
На лечении остаются 1915 человек.
В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 539 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 167 (+1),
- Боровский район – 127 (+1),
- Малоярославецкий район – 94 (+3),
- Кировский район – 88 (+1),
- Дзержинский район – 87 (+2),
- Сухиничский район – 69 (+1),
- Козельский район – 66 (-1),
- Жуковский район – 63 (+2),
- Людиновский район – 55 (+1),
- Медынский район – 45 (+1),
- Думиничский район – 42 (+2),
- Тарусский район – 41 (+2),
- Юхновский район – 40 (+1),
- Бабынинский район – 39 (+1),
- Ферзиковский район - 38 (+1),
- Хвастовичский район – 38 (+1),
- Перемышльский район – 37 (+1),
- Спас-Деменский район – 37 (+1),
- Жиздринский район – 36 (+1),
- Мещовский район – 35 (+2),
- Мосальский район - 31 (+1),
- Куйбышевский район – 28 (+1),
- Барятинский район – 26 (+1),
- Ульяновский район – 24 (+1),
- Износковский район – 23 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 июля 2021 года.
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