В 25 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 23 июля, подтвердили 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 40 053, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 98 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 37 692 калужанина.

Подтверждены три новые смерти от коронавируса. Скончались два жителя Калуги 60 и 75 лет, а также 81-летний пациент из Боровского района. Всего в списке жертв 446 калужан.

На лечении остаются 1915 человек.

В 25 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в одном - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 539 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 167 (+1),

Боровский район – 127 (+1),

Малоярославецкий район – 94 (+3),

Кировский район – 88 (+1),

Дзержинский район – 87 (+2),

Сухиничский район – 69 (+1),

Козельский район – 66 (-1),

Жуковский район – 63 (+2),

Людиновский район – 55 (+1),

Медынский район – 45 (+1),

Думиничский район – 42 (+2),

Тарусский район – 41 (+2),

Юхновский район – 40 (+1),

Бабынинский район – 39 (+1),

Ферзиковский район - 38 (+1),

Хвастовичский район – 38 (+1),

Перемышльский район – 37 (+1),

Спас-Деменский район – 37 (+1),

Жиздринский район – 36 (+1),

Мещовский район – 35 (+2),

Мосальский район - 31 (+1),

Куйбышевский район – 28 (+1),

Барятинский район – 26 (+1),

Ульяновский район – 24 (+1),

Износковский район – 23 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 июля 2021 года.

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